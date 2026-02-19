(Foto) Treća nesreća u kojoj je učestvovala pratnja Milojka Spajića za nepune dve godine Ukrajinac (21) BMW-om ušao u suprotan smer, pa se zakucao u vozilo: Povređeni policajci

Blic pre 1 sat
(Foto) Treća nesreća u kojoj je učestvovala pratnja Milojka Spajića za nepune dve godine Ukrajinac (21) BMW-om ušao u suprotan…
Spajić nije bio u vozilu sa povređenim policajcima, već u drugom automobilu iz pratnje Povređeni policajci su zadobili teške povrede, ali nisu životno ugroženi Tri policijska službenika koja su bila u pratnji crnogorskog premijera Milojka Spajića povređena su u saobraćajnoj nesreći u mestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo - Kolašin. Nezgoda se dogodila oko 16:30 časova, a drugim vozilom, BMW-om sa stranim registarskim tablicama, upravljao je V.S. (21) iz
Blic pre 10 sati
Danas pre 11 sati
