Danas pre 3 sata  |  N1
Tri policajca iz pratnje premijera Spajića povređena u udesu

Tri policijska službenika koja su bila u pratnji premijera Crne Gore Milojka Spajića povređena su u saobraćajnoj nezgodi u mestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo – Kolašin.

Iz Uprave policije saopšteno je da se Spajić, štićena ličnost, nije nalazio u vozilu sa povređenim policijskim službenicima, već u drugom vozilu iz eskorta. „Vijestima“ je rečeno da su policajci zadobili teške telesne povrede, ali da nisu opasne po život. Oni su primljeni u Klinički centar Crne Gore na ukazivanje pomoći, prenosi N1. Nezgoda se desila oko 16.30 časova, a drugim vozilom, „BMW“, stranih tablica, upravljao je V. S. (21) iz Ukrajine. Prema prvim
