Iz Srbije u BiH hteo da prenese pet miliona! Otvorili mu auto na granici, pa videli gepek pun keša i lažna dokumenta

Ministarstvo unutrašnjih poslova uhapsilo je državljanina BiH A.V.R. (46) zbog sumnje na pokušaj prenošenja ilegalnog novca Na graničnom prelazu Sremska Rača osumnjičeni je pokušao da iznese oko pet miliona dinara, izbegavajući carinski nadzor Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je u nastavku borbe protiv korupcije, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšen državljanina Bosne i