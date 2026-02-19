Krivične prijave protiv T. M. (1978), L. M. (2003) i N. J. (1997) iz Zaječara zbog zastrašivanja

pre 3 sata
Krivične prijave protiv T. M. (1978), L. M. (2003) i N. J. (1997) iz Zaječara zbog zastrašivanja

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, podneće krivične prijave protiv T.

M. (1978), L. M. (2003) i N. J. (1997) iz Zaječara, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivično delo ucena u saizvršilaštvu. One se sumnjiče da su ucenjivale dvadesetosmogodišnjakinju iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg momka, kao i poruke sa stranice na kojoj su se oglašavale kao vidovnjaci, a u kojima im je ona tražila da joj pomognu da obnovi vezu sa tim momkom. Takođe, sumnja se da im je dvadesetosmogodišnjakinja prethodno
