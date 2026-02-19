Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša

Medijska kutija pre 3 sata  |  Vesna Torović
Vidovnjakinje iz Zaječara ucenjivale devojku iz Niša
Policija će podneti krivične prijave T. M. (48), I. M. (23) i N. J. (26) iz Zaječara zbog sumnje da su počinile krivično delo ucena u saizvršilaštvu. -One se sumnjiče da su ucenjivale dvadesetosmogodišnjakinju iz Niša da će objaviti njene i fotografije njenog bivšeg momka, kao i poruke sa stranice na kojoj su se oglašavale kao vidovnjaci, a u kojima im je ona tražila da joj pomognu da obnovi vezu sa tim momkom-saopštila je Policijska uprava u Nišu. Niška policija
