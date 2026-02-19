(Video) Bebica će pobesneti: Teodora Delić i Filip Đukić legli jedno pored drugog, pa povukli potez koji niko nije očekivao

Blic pre 59 minuta
(Video) Bebica će pobesneti: Teodora Delić i Filip Đukić legli jedno pored drugog, pa povukli potez koji niko nije očekivao…

Njihove ruke su se spojile dok su ležali zajedno i tako su brzo zaspali.

Teodorina majka, Slavica Delić, izjavila je da njena ćerka štiti Bebicu i da se stidi onoga što trpi od njega. Odnos Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice dugo intrigira javnost, a njemu sad sigurno neće biti svejedno kad čuje šta je ona uradila. Teodora je, naime, legla kraj Filipa Đukića, a ono što je usledilo iznenadilo je mnoge. Teodora je prvo otišla do WC-a, a Filip Đukić je došao u krevet. Ona se potom vratila, te legla kraj Đukića, međutim odmah je
Otvori na blic.rs

Blic »

BMW prešao u suprotnu traku, pa udario u pratnju Milojka Spajića. Uhapšen Ukrajinac (21), oglasila se crnogorska policija: Ima…

BMW prešao u suprotnu traku, pa udario u pratnju Milojka Spajića. Uhapšen Ukrajinac (21), oglasila se crnogorska policija: Ima teško povređenih.

Blic pre 2 sata
Iz Srbije u BiH hteo da prenese pet miliona! Otvorili mu auto na granici, pa videli gepek pun keša i lažna dokumenta

Iz Srbije u BiH hteo da prenese pet miliona! Otvorili mu auto na granici, pa videli gepek pun keša i lažna dokumenta

Blic pre 2 sata
Mesarović: Uspostavljeno uredno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Srbije (video)

Mesarović: Uspostavljeno uredno snabdevanje strujom na celoj teritoriji Srbije (video)

Blic pre 3 sata
(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom…

(Video) Poznato stanje deteta koje je palo sa žičare na Jahorini Skijaši pokušavali da ga uhvate, a onda je svom snagom udarilo o tlo

Blic pre 4 minutajoš 1 povezana
Tramp doneo odluku! Amerika povlači vojnike iz Sirije

Tramp doneo odluku! Amerika povlači vojnike iz Sirije

Blic pre 58 minuta
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

"Ležim tako sama jedno deset minuta na parketu" Jovana Pajić otkrila svoju neobičnu praksu, evo šta tad govori sebi: "To mi je…

"Ležim tako sama jedno deset minuta na parketu" Jovana Pajić otkrila svoju neobičnu praksu, evo šta tad govori sebi: "To mi je potrebno"

Blic pre 9 minuta
Našeg pevača su odgajili stričevi: Odrastao bez roditelja u Novom Pazaru, prijavio se za Pinkove zvezde i postao poznat

Našeg pevača su odgajili stričevi: Odrastao bez roditelja u Novom Pazaru, prijavio se za Pinkove zvezde i postao poznat

Blic pre 38 minuta
Mnogi preko noći ostavljaju ključ u bravi od ulaznih vrata: Zvuči praktično, ali zapravo nije dobra ideja

Mnogi preko noći ostavljaju ključ u bravi od ulaznih vrata: Zvuči praktično, ali zapravo nije dobra ideja

Blic pre 19 minuta
(Video) Bebica će pobesneti: Teodora Delić i Filip Đukić legli jedno pored drugog, pa povukli potez koji niko nije očekivao…

(Video) Bebica će pobesneti: Teodora Delić i Filip Đukić legli jedno pored drugog, pa povukli potez koji niko nije očekivao

Blic pre 59 minuta
Brucoš (18) finansirao čitav svoj fakultet tražeći od 2,8 miliona ljudi nešto što neće ni osetiti da im nedostaje: "Iskreno…

Brucoš (18) finansirao čitav svoj fakultet tražeći od 2,8 miliona ljudi nešto što neće ni osetiti da im nedostaje: "Iskreno verujem da nikom nije teško da to učini"

Blic pre 54 minuta