Savet bezbednosti UN žurno zaseda uoči osnivačkog sastanka Trampovog Odbora za mir

Danas pre 35 minuta  |  Beta-AP
Savet bezbednosti UN noćas zaseda na visokom nivou o sporazumu o prekidu vatre u Gazi i naporima Izraela da proširi kontrolu na Zapadnoj obali pre nego što svetski lideri stignu u Vašington da bi razgovarali o budućnosti palestinskih teritorija na prvom sastanku Odbora predsednika SAD Donalda Trampa za mir u svetu.

Sednica UN u Njujorku je prvobitno bila zakazana za četvrtak, ali je pomerena za dan ranije pošto je Tramp najavio sastanak odbora za isti dan i postalo je jasno da će to iskomplikovati planove putovanja diplomata koje planiraju da prisustvuju obema konferencijama. To je znak potencijalnog preklapanja i sukoba agendi najmoćnijeg tela Ujedinjenih nacija i Trampove nove inicijative, čije su šire ambicije da posreduje u globalnim sukobima izazvale zabrinutost u
