Hapšenje bivšeg princa Endrua – skandal koji može da uzdrma britansku krunu i monarhiju

Hapšenje bivšeg princa Endrua zbog veza sa Džefrijem Epstinom predstavlja jedan od najozbiljnijih potresa za britansku monarhiju u modernoj istoriji i događaj koji bi, upozoravaju analitičari, mogao da preraste u duboku krizu krune.

O tome kakve posledice ovaj slučaj može imati po ugled kraljevske porodice, ali i po samu instituciju monarhije, govori novinar iz Londona Milan Dinić. Prema njegovim rečima, reč je o šokantnoj vesti ne samo za Britaniju, već i za ceo svet, jer se ovakav presedan nije dogodio gotovo četiri veka. Poslednji put kada je član kraljevske porodice bio uhapšen desilo se davne 1647. godine, kada je priveden kralj Čarls Prvi. Upravo ta istorijska paralela daje dodatnu