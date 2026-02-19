Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su obavljeni prvi upisi objekata u katastar na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima i dodala da još nije bilo prigovora u vezi sa primenom zakona.

Ministarka je rekla za Tanjug da uspeh prve faze legalizacije govori o poverenju koje građani imaju u državu i novi zakon. "Prva faza je završena. Na radost svih nas, oko 2,5 miliona naših građana i pravnih lica uputilo je svoje prijave. Prve potvrde i prvi upisi u katastar su već sprovedeni, a plan je da se oni sukcesivno dešavaju jer nam to omogućava zakon", rekla je Sofronijevićeva. Ministarka je navela da je porodična kuća u Čajetini bila prva koja je ovim