Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su obavljeni prvi upisi objekata u katastar na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima i dodala da još nije bilo prigovora u vezi sa primenom zakona.

Ministarka je rekla za Tanjug da uspeh prve faze legalizacije govori o poverenju koje građani imaju u državu i novi zakon. "Prva faza je završena. Na radost svih nas, oko 2,5 miliona naših građana i pravnih lica uputilo je svoje prijave. Prve potvrde i prvi upisi u katastar su već sprovedeni, a plan je da se oni sukcesivno dešavaju jer nam to omogućava zakon", rekla je Sofronijevićeva. Ministarka je navela da je porodična kuća u Čajetini bila prva koja je ovim
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Upisani prvi nelegalni objekti kroz akciju „Svoj na svome“, za sada bez pritužbi

Upisani prvi nelegalni objekti kroz akciju „Svoj na svome“, za sada bez pritužbi

Ozon pre 1 sat
Sofronijević: Upisani prvi nelegalni objekti u okviru akcije "Svoj na svome", za sada bez pritužbi

Sofronijević: Upisani prvi nelegalni objekti u okviru akcije "Svoj na svome", za sada bez pritužbi

Radio 021 pre 1 sat
Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Insajder pre 2 sata
Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

RTV pre 2 sata
Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

RTS pre 1 sat
Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Sofronijević: Prijavljeni objekti se upisuju u katastar, do sada nije bilo prigovora

Blic pre 2 sata
Sofronijević: Počeli prvi upisi bespravnih objekata u katastar, do sada nije bilo prigovora

Sofronijević: Počeli prvi upisi bespravnih objekata u katastar, do sada nije bilo prigovora

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjuglegalizacijaKatastarAleksandar Sofronijević

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: promenljivo oblačno i toplije vreme sa naoblačenjem uveče

Vremenska prognoza za Srbiju 19. februara 2026: promenljivo oblačno i toplije vreme sa naoblačenjem uveče

Naslovi.ai pre 40 minuta
Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

Tema jutra: Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet

N1 Info pre 40 minuta
Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Poljoprivrednici iz okoline Gornjeg Milanovca danas se pridružuju blokadi puteva

Beta pre 21 minuta
Piše Dimitrije Vojnov: Šta nam hapšenje u Crnoj Gori govori o SNS vlasti?

Piše Dimitrije Vojnov: Šta nam hapšenje u Crnoj Gori govori o SNS vlasti?

Radio 021 pre 30 minuta
Prošle godine otkriveno 1.069 falsifikovanih dokumenata i podneto 900 krivičnih prijava

Prošle godine otkriveno 1.069 falsifikovanih dokumenata i podneto 900 krivičnih prijava

RTV pre 25 minuta