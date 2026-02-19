Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49 terenskih intervencija

Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su ukupno 49 terena, 28 tokom dana i 21 tokom noći.

Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8. – Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, u alkoholisanom stanju i astmatičari, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 45 pregleda odraslih osoba, tokom dana 20, tokom noći 25 pregleda i 30 pregleda na