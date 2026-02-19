Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49 terenskih intervencija

RINA pre 4 sati
Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49…

Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49 terenskih intervencija Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu u Kragujevcu obavile su ukupno 49 terena, 28 tokom dana i 21 tokom noći.

Zavodu za urgentnu medicinu je upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata. Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 8. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i sa nesvesticom. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama, u alkoholisanom stanju i astmatičari, saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljeno 45 pregleda odraslih osoba, tokom dana 20, tokom noći 25 pregleda i 30 pregleda na
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Hitnoj pomoći upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 1 sat
Povećan broj pregleda u Dečijoj ambulanti u Kragujevcu

Povećan broj pregleda u Dečijoj ambulanti u Kragujevcu

iKragujevac pre 1 sat
Alarm u Kragujevcu! Broj pregleda u dečijoj ambulanti naglo povećan!

Alarm u Kragujevcu! Broj pregleda u dečijoj ambulanti naglo povećan!

Telegraf pre 3 sata
Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49…

Alarm u Kragujevcu, povećan broj pregleda u dečijoj ambulanti: Hitna pomoć za 24 sata primila skoro 200 poziva i obavila 49 terenskih intervencija

IndeksOnline pre 4 sati
Burna noć za Hitnu pomoć: Pedijatrija krcata, i danju i noću masovno zvali zbog ovog problema

Burna noć za Hitnu pomoć: Pedijatrija krcata, i danju i noću masovno zvali zbog ovog problema

Blic pre 3 sata
Izveštaj Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac: Povećan broj pregleda u ambulanti

Izveštaj Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac: Povećan broj pregleda u ambulanti

Serbian News Media pre 5 sati
Automobil se prevrtao 15 metara, devojka čudom živa: Teška saobraćajka kod Bubanj Potoka: Prolaznici izvlačili povređenu iz…

Automobil se prevrtao 15 metara, devojka čudom živa: Teška saobraćajka kod Bubanj Potoka: Prolaznici izvlačili povređenu iz smrskane "mazde"

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kragujevac

Beograd, najnovije vesti »

(Foto): U Etnografskom muzeju produžen bespalatan ulaz zbog velikog interesovanja za minđušu iz doba Nemanjića

(Foto): U Etnografskom muzeju produžen bespalatan ulaz zbog velikog interesovanja za minđušu iz doba Nemanjića

Blic pre 1 minut
Hitnoj pomoći upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata

Hitnoj pomoći upućeno 195 poziva u prethodna 24 sata

Glas Šumadije pre 1 sat
JP „Vodovod“ Vranje: Ulica Ive Andrića danas bez vode

JP „Vodovod“ Vranje: Ulica Ive Andrića danas bez vode

Jug press pre 1 sat
Povećan broj pregleda u Dečijoj ambulanti u Kragujevcu

Povećan broj pregleda u Dečijoj ambulanti u Kragujevcu

iKragujevac pre 1 sat
Bez vode Ive Andrića i okolne ulice u Vranju

Bez vode Ive Andrića i okolne ulice u Vranju

Vranje news pre 51 minuta