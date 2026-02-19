Vučić: Država će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Jugmedia pre 1 sat  |  JuGmedia
Vučić: Država će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država pokušati da zaštiti decu, bez ulaska u bilo kakve oblike cenzure, povodom najave da će Grčka, Španija i Francuska doneti Zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina. „Pitanje zaštite dece je jedno od ključnih, pa makar došlo posle nekakvih izbora, da niko ne bi sumnjao u neke loše namere i važnije je da jedan dečji život sačuvamo nego sve drugo što radimo“, rekao je on u Nju
Otvori na jugmedia.info

Povezane vesti »

Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Stav.life pre 1 sat
„Instagram diplomatija“: Šta je cilj Vučićeve posete Indiji?

„Instagram diplomatija“: Šta je cilj Vučićeve posete Indiji?

Danas pre 2 sata
Vučić u Indiji: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, moramo da požurimo sa razvojem

Vučić u Indiji: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, moramo da požurimo sa razvojem

RTS pre 2 sata
Vučić: Dražava će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Vučić: Dražava će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Jugmedia pre 4 sati
(Foto) Vučić: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, decu ćemo zaštititi od društvenih mreža bez cenzure

(Foto) Vučić: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, decu ćemo zaštititi od društvenih mreža bez cenzure

Newsmax Balkans pre 4 sati
Vučić o veštačkoj inteligenciji: Komodor 64, Spektrum i porno sadržaj!

Vučić o veštačkoj inteligenciji: Komodor 64, Spektrum i porno sadržaj!

Pravda pre 3 sata
Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Glas Zaječara pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićGrčkaPredsednik SrbijeIzboriŠpanijaFrancuska

Politika, najnovije vesti »

Kolonizacija pod upravom „Odbora za mir“: Tramp i Kušner planiraju izgradnju luksuzne „Nove Gaze“

Kolonizacija pod upravom „Odbora za mir“: Tramp i Kušner planiraju izgradnju luksuzne „Nove Gaze“

Mašina pre 16 minuta
SRCE: Naš poverenik u Aranđelovcu napadnut u kafiću

SRCE: Naš poverenik u Aranđelovcu napadnut u kafiću

N1 Info pre 15 minuta
Dačić sa ruskim ambasadorom o bilateralnoj saradnji u oblasti unutrašnjih poslova

Dačić sa ruskim ambasadorom o bilateralnoj saradnji u oblasti unutrašnjih poslova

Beta pre 16 minuta
Mobilni telefoni preči od igre, sve više dece gojazno

Mobilni telefoni preči od igre, sve više dece gojazno

Vreme pre 0 minuta
Napadnut poverenik stranke Srbija centar u Aranđelovcu

Napadnut poverenik stranke Srbija centar u Aranđelovcu

Nova pre 16 minuta