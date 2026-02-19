Vučić o veštačkoj inteligenciji: Komodor 64, Spektrum i porno sadržaj!

Pravda pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić o veštačkoj inteligenciji: Komodor 64, Spektrum i porno sadržaj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da iako i sada dosta toga ne zna o veštačkoj inteligenciji i nije ga sramota da kaže da nešto ne zna, da zemlja čiji je predsednik zahvaljujući njegovoj odluci, ima jedan od najmodernijih data centara u celoj Jugoistočnoj Evropi a da će do kraja godine imati tri superkompjutera.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje povodom pisanja opozicionih medija u Srbiji i medija u regionu da nedavno nije znao odgovor na pitanje šta je veštačka inteligencija a sada je na samitu posvećenom ovoj temi u Nju Delhiju, rekao da je u Srbiji sramota reći da se nešto ne zna, ali da se on trudi da ne bude takav i da se trudi da uči. "Za mene nije sramota da kažem te dve srpske reči koje su strane gotovo svim Srbima, a to je da izgovorite da nešto ne znate.
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Vučić: Država će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Vučić: Država će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Jugmedia pre 14 minuta
„Instagram diplomatija“: Šta je cilj Vučićeve posete Indiji?

„Instagram diplomatija“: Šta je cilj Vučićeve posete Indiji?

Danas pre 1 sat
Vučić u Indiji: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, moramo da požurimo sa razvojem

Vučić u Indiji: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, moramo da požurimo sa razvojem

RTS pre 1 sat
Vučić: Dražava će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Vučić: Dražava će zaštiti decu od društvenih mreža, bez ikakve cenzure

Jugmedia pre 2 sata
(Foto) Vučić: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, decu ćemo zaštititi od društvenih mreža bez cenzure

(Foto) Vučić: Ne smemo da propustimo AI revoluciju, decu ćemo zaštititi od društvenih mreža bez cenzure

Newsmax Balkans pre 2 sata
Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Vučić: Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure

Glas Zaječara pre 2 sata
Vučić: „Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure“

Vučić: „Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure“

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

N1 Info pre 14 minuta
Evropski savet: Srbija se nije usaglasila sa novim sankcijama Rusiji

Evropski savet: Srbija se nije usaglasila sa novim sankcijama Rusiji

Insajder pre 19 minuta
Dačić sa Gajićem o unapređenju bezbednosti prilikom sportskih događaja

Dačić sa Gajićem o unapređenju bezbednosti prilikom sportskih događaja

RTV pre 14 minuta
Vlada Srbije: Održana sednica Radnog tima za utvrđivanje investicionih projekata

Vlada Srbije: Održana sednica Radnog tima za utvrđivanje investicionih projekata

RTV pre 23 minuta
Đurić: Jačamo saradnju sa Malavijem, nastavljamo politiku prijateljstva sa zemljama Afrike

Đurić: Jačamo saradnju sa Malavijem, nastavljamo politiku prijateljstva sa zemljama Afrike

RTV pre 34 minuta