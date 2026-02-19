Vučić o veštačkoj inteligenciji: Komodor 64, Spektrum i porno sadržaj!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da iako i sada dosta toga ne zna o veštačkoj inteligenciji i nije ga sramota da kaže da nešto ne zna, da zemlja čiji je predsednik zahvaljujući njegovoj odluci, ima jedan od najmodernijih data centara u celoj Jugoistočnoj Evropi a da će do kraja godine imati tri superkompjutera.

On je, odgovarajući na novinarsko pitanje povodom pisanja opozicionih medija u Srbiji i medija u regionu da nedavno nije znao odgovor na pitanje šta je veštačka inteligencija a sada je na samitu posvećenom ovoj temi u Nju Delhiju, rekao da je u Srbiji sramota reći da se nešto ne zna, ali da se on trudi da ne bude takav i da se trudi da uči. "Za mene nije sramota da kažem te dve srpske reči koje su strane gotovo svim Srbima, a to je da izgovorite da nešto ne znate.