Danski kralj stigao na Grenland! Posetio danske vojnike, poslao poruku!

Danski kralj Frederik X stigao je juče na Grenland, gde će boraviti u poseti naredna dva dana, piše danski list Politiken.

On je sleteo na aerodrom u Nuku, glavnom gradu Grenlanda, gde su ga dočekali grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen i predsednik grenlandskog parlamenta Kim Kilsen. Kralj Frederik će biti na Grenlandu do petka. Juče je boravio u Nuku, gde je posetio srednju školu, najveću grenlandsku kompaniju Rojal Grenland, i Združenu arktičku komandu oružanih snaga Danske. U četvrtak i petak danski kralj će boraviti u gradovima Manicok i Kangerlusuak. (Kurir.rs/Beta)