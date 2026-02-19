"Video sam da je Čedomir prišao šanku, a onda..." Svedok sa lica mesta otkriva detalje za Kurir: Ušao je u toalet, lice mu je bilo mokro, bilo je neprijatno

Kurir pre 6 minuta
"Video sam da je Čedomir prišao šanku, a onda..." Svedok sa lica mesta otkriva detalje za Kurir: Ušao je u toalet, lice mu je…

Političar Čedomir Jovanović tokom dana bio je deo jednog incidenta koji se dogodio u beogradskom kafiću.

Jedan od gostiju koji se zatekao na licu mesta, a čije su ime i prezime poznati našoj redakciji, tvrdi da je bio svedok današnjeg incidenta u kafiću iza Palate pravde, kada je napadnut Čedomir Jovanović. – Bio sam tada u lokalu. Video sam kada je Čedomir prišao šanku. Tačno je da mu je jedan muškarac dobacio pogrdne reči. Video sam da su se raspravljali, nakon čega je Jovanović ušao u toalet. Kada je izašao, lice mu je bilo mokro, pa pretpostavljam da se umio. Tada
