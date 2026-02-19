Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena je Poreska uprava

Nedeljnik pre 1 sat
Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena je Poreska uprava

Guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković je danas potvrdila da je trgovinski lanac Delez svojevremeno 130 miliona evra izneo iz Srbije kao likvidacionu masu tako što je fingirao postupak likvidacije, a zatim to prebacio na račun, bez plaćenja poreza.

Ona je rekla da je taj trgovinski lanac otvorio firmu na adresi gde je i osnivač i koristeći zakonske „pukotine“ formirao preduzeće, izneo 130 miliona evra koliko je procenio da će mu biti dobit, a nakon pet meseci preneo osnivaču. „Ne znam da li su platili porez, svojevremeno smo o tome obavestili Poresku upravu, ali ne znam da li su radili reviziju“, rekla je Tabaković posle predstavljanja Izveštaja o inflaciji, odgovarajući na pitanje novinara da li je plaćen
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Tabaković poručila Delezu: „Koga treba moliti njega ne treba ljutiti“

Tabaković poručila Delezu: „Koga treba moliti njega ne treba ljutiti“

Nova ekonomija pre 40 minuta
Tabaković - prosečna inflacija u 2026. godini 3,3 odsto, rast privrede 3,5 odsto

Tabaković - prosečna inflacija u 2026. godini 3,3 odsto, rast privrede 3,5 odsto

Bloomberg Adria pre 21 minuta
Guvernerka NBS: Tužba Deleza protiv Srbije nekorektna, verujem da će država dobiti spor

Guvernerka NBS: Tužba Deleza protiv Srbije nekorektna, verujem da će država dobiti spor

RTV pre 1 sat
Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena je Poreska uprava

Guvernerka NBS: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez poreza, obaveštena je Poreska uprava

Forbes pre 1 sat
"Tužba Deleza protiv Srbije je nekorektna": Guvernerka NBS o sporu sa kompanijom

"Tužba Deleza protiv Srbije je nekorektna": Guvernerka NBS o sporu sa kompanijom

Telegraf pre 21 minuta
Tabaković: „Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto“

Tabaković: „Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto“

Serbian News Media pre 1 sat
Tabaković o tužbi Deleza protiv Srbije: Verujem da će država dobiti spor, postupak je neozbiljan i nekorektan

Tabaković o tužbi Deleza protiv Srbije: Verujem da će država dobiti spor, postupak je neozbiljan i nekorektan

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićPorezNBSNarodna BankaPoreska upravaInflacijaNarodna Banka Srbije

Društvo, najnovije vesti »

Brent Sadler reformiše N1 i Novu S sa prijateljima sa Bliskog istoka i šefom medijske imperije porodice Bin Zajed

Brent Sadler reformiše N1 i Novu S sa prijateljima sa Bliskog istoka i šefom medijske imperije porodice Bin Zajed

N1 Info pre 15 minuta
Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Vremenska prognoza za Srbiju 19. i 20. februar 2026: prolećni dan sa naoblačenjem i zahlađenje sa snegom

Naslovi.ai pre 6 minuta
Okrugli sto: Ubrzan razvoj IT sektora zahteva prilagođavanje studijskih programa zahtevima tržišta

Okrugli sto: Ubrzan razvoj IT sektora zahteva prilagođavanje studijskih programa zahtevima tržišta

RTV pre 6 minuta
Boris Bratina u Leskovcu: Unapređenje saradnje države, lokalne samouprave i medija

Boris Bratina u Leskovcu: Unapređenje saradnje države, lokalne samouprave i medija

ROMinfomedia pre 0 minuta
Mlečni damping u Srbiji: Jedino kod nas prolazi škart

Mlečni damping u Srbiji: Jedino kod nas prolazi škart

Vreme pre 10 minuta