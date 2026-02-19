Nestlé objavio finansijske rezultate za 2025. godinu

Nedeljnik pre 1 sat
Nestlé objavio finansijske rezultate za 2025. godinu
Ukupna prodaja iznosila je 89,5 milijardi švajcarskih franaka, što je smanjenje od 2 odsto u odnosu na 2024. godinu, uključujući negativan uticaj kretanja deviznog kursa od 5,7 odsto i neto akvizicije od 0,1 odsto; Organski rast dostigao je 3,5 odsto, uz realan interni rast (RIG) od 0,8 odsto i povećanje cena od 2,8 odsto; Osnovna marža operativne dobiti iznosila je 16,1 odsto; Osnovna zarada po akciji u stalnoj valuti pala je za 7,3 odsto; Slobodan protok novca
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Dragašević (NBS): Građani u decembru kupili 660 miliona evra u menjačnicama, panika izazvana sankcijama NIS-u

Dragašević (NBS): Građani u decembru kupili 660 miliona evra u menjačnicama, panika izazvana sankcijama NIS-u

Danas pre 2 sata
Tabaković: Uredba o ograničenju marži doprinela smanjenju inflacije, „bunar iz koga piješ ne treba da ogovaraš po svetu“…

Tabaković: Uredba o ograničenju marži doprinela smanjenju inflacije, „bunar iz koga piješ ne treba da ogovaraš po svetu“

Danas pre 2 sata
Rast cena u Srbiji: Šta kažu zvanični podaci?

Rast cena u Srbiji: Šta kažu zvanični podaci?

Vesti online pre 2 sata
Inflacija u Srbiji pala na 2,4 odsto u januaru, veliku zaslugu ima ograničenje marži

Inflacija u Srbiji pala na 2,4 odsto u januaru, veliku zaslugu ima ograničenje marži

Bloomberg Adria pre 2 sata
Guvernerka: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto

Guvernerka: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto

Radio sto plus pre 1 sat
Tabaković: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, u januaru 2,4 odsto

Tabaković: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, u januaru 2,4 odsto

In medija pre 2 sata
Nestlé objavio finansijske rezultate za 2025. godinu

Nestlé objavio finansijske rezultate za 2025. godinu

Biznis.rs pre 1 sat
Povezane vesti »

Ekonomija, najnovije vesti »

Povreda konkurencije: Komisija za zaštitu konkurencije izrekla kaznu firmi Vaillant od 15,6 miliona dinara

Povreda konkurencije: Komisija za zaštitu konkurencije izrekla kaznu firmi Vaillant od 15,6 miliona dinara

Danas pre 16 minuta
Viceguverner NBS: Nekretnine koje prođu legalizaciju moći će da se prometuju i da budu sredstvo obezbeđenja

Viceguverner NBS: Nekretnine koje prođu legalizaciju moći će da se prometuju i da budu sredstvo obezbeđenja

Danas pre 6 minuta
Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

Tabaković: Neizvesnost posebno oko NIS-a utiče da se ne podiže kreditni rejting

RTV pre 6 minuta
"Mora da se vidi da li je spasilac ili ubica" Vučić iz Nju Delhija: Zadovoljan sam posetom, sledi susret sa predsednicom…

"Mora da se vidi da li je spasilac ili ubica" Vučić iz Nju Delhija: Zadovoljan sam posetom, sledi susret sa predsednicom Indije (video)

Blic pre 16 minuta
Srbija kreće u razvoj nuklearne energije: Započeta prva faza formiranjem Radne grupe

Srbija kreće u razvoj nuklearne energije: Započeta prva faza formiranjem Radne grupe

Kurir pre 0 minuta