Nestlé objavio finansijske rezultate za 2025. godinu

Ukupna prodaja iznosila je 89,5 milijardi švajcarskih franaka, što je smanjenje od 2 odsto u odnosu na 2024. godinu, uključujući negativan uticaj kretanja deviznog kursa od 5,7 odsto i neto akvizicije od 0,1 odsto; Organski rast dostigao je 3,5 odsto, uz realan interni rast (RIG) od 0,8 odsto i povećanje cena od 2,8 odsto; Osnovna marža operativne dobiti iznosila je 16,1 odsto; Osnovna zarada po akciji u stalnoj valuti pala je za 7,3 odsto; Slobodan protok novca