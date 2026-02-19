Guvernerka: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto

Radio sto plus pre 20 minuta
Guvernerka: Inflacija u Srbiji u granicama cilja, rast BDP-a ove godine biće 3,5 odsto
Tabaković je na predstavljanju mesečnog izveštaja NBS o inflaciji navela da je inflacija u januaru iznosila 2,4 odsto. “Međugodišnja inflacija do septembra ove godine kretaće se oko centralne vrednosti cilja, koji je tri odsto, sa odstupanjem plus ili minusa 1,5 odsto, a zbog efekta niske baze krajem godine iznosiće oko četiri odsto”, kazala je ona. Po proceni NBS, kako je istakla, rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Srbiji, koji je 2025. bio dva odsto, ove godine
