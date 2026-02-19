Savet bezbednosti UN kritikovao planove Izraela za Zapadnu obalu uoči sastanka Trampovog „Odbora za mir“

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali su sinoć da sporazum o prekidu vatre u Gazi postane trajan i oštro kritikovali napore Izraela da proširi kontrolu na Zapadnoj obali kao pretnju izgledima za rešenje s dve države, što se dešava uoči prvog sastanka Odbora za mir predsednika SAD Donalda Trampa na kojem će se razgovarati o budućnosti palestinskih teritorija. Pomeranje sednice zbog Trampove inicijative Sednica u UN na visokom nivou u Njujorku