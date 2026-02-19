Savet bezbednosti UN kritikovao planove Izraela za Zapadnu obalu uoči sastanka Trampovog „Odbora za mir“

Nedeljnik pre 14 minuta
Savet bezbednosti UN kritikovao planove Izraela za Zapadnu obalu uoči sastanka Trampovog „Odbora za mir“
Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvali su sinoć da sporazum o prekidu vatre u Gazi postane trajan i oštro kritikovali napore Izraela da proširi kontrolu na Zapadnoj obali kao pretnju izgledima za rešenje s dve države, što se dešava uoči prvog sastanka Odbora za mir predsednika SAD Donalda Trampa na kojem će se razgovarati o budućnosti palestinskih teritorija. Pomeranje sednice zbog Trampove inicijative Sednica u UN na visokom nivou u Njujorku
