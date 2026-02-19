Udruženje proizvođača mleka tražiće smenjivanje v.d. direktora Uprave za veterinu zbog uvoza

Predsednik Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga Goran Vasić je rekao da će se odazvati pozivu ministra poljoprivrede Srbije Dragana Glamočića na sutrašnji sastanak o problemima u agraru.

Vasić je rekao da će tražiti smenjivanje vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu Predraga Rojevića zbog izdavanja velikog broja dozvola za uvoz mleka i mlečnih proizvoda. "Tražićemo i podatke o uvozu mleka i mlečnih proizvoda u poslednje tri godine da vidimo da li neko njima manipuliše jer, po objavljenoj statistici, prošle godine je uvoz smanjen za 28 odsto, a ipak postoje ogromni viškovi mleka na domaćem tržištu zbog čega mlekare smanjuju otkup i cene",