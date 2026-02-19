Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Radio 021 pre 32 minuta  |  021.rs
Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić rekao je da je više od 20 diplomata država EU "šokirano onim što se dešava novinarima i medijima u Srbiji" i da se to pogoršava.

On je kazao da je to "opšti utisak" sa sastanka s njima i da su diplomate bile šokirane i "u kojoj meri se ubrzano, iz dana u dan, iz sata u sat, situacija na ovom polju dramatično pogoršava". Matić je kazao da im je pokazao "'spisak za odstrel' 45 novinarki i novinara, analitičara, profesora i advokata kojima će Centar za društvenu stabilnost, po sopstvenoj najavi, 'nacrtati mete na čelu' u budućim video pamfletima prepunim laži i blaćenja". Ponovio je da su ti
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Matić: Ambasadori EU u Srbiji šokirani onim što se dešava novinarima

Matić: Ambasadori EU u Srbiji šokirani onim što se dešava novinarima

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

EUANEM

Društvo, najnovije vesti »

Fiskalni savet - ne treba se vraćati platnim razredima, ali projekat "Iskra" je dobar

Fiskalni savet - ne treba se vraćati platnim razredima, ali projekat "Iskra" je dobar

Bloomberg Adria pre 27 minuta
Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Veran Matić: Ambasadori EU šokirani onim što se dešava novinarima u Srbiji

Radio 021 pre 32 minuta
Da li ste znali da ova dva dugmeta na kontrolnoj tabli efikasno uklanjaju maglu sa vetrobranskog stakla?

Da li ste znali da ova dva dugmeta na kontrolnoj tabli efikasno uklanjaju maglu sa vetrobranskog stakla?

Danas pre 38 minuta
Vašington pritiska, Brisel moli! U "Jutru na Blic" o bici za naklonost 1,4 milijarde ljudi

Vašington pritiska, Brisel moli! U "Jutru na Blic" o bici za naklonost 1,4 milijarde ljudi

Blic pre 33 minuta
Danas sunčano i toplije nego juče

Danas sunčano i toplije nego juče

Šabačke novosti pre 17 minuta