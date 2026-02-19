Vučić: Samit o veštačkoj inteligenciji jedan od najvažnijih globalnih skupova koji oblikuju budućnost sveta

U Nju Delhiju je zvanično otvoren Samit veštačke inteligencije. Domaćin samita,premijer Indije Narendra Modi, otvorio je Samit, a među mnogobrojnim liderima koji prisustvuju Samitu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Među 12 zemalja koje imaju svoj paviljon je i Srbija.

Vučić: Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije Predsednik Aleksandar Vučić, koji učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji u Nju Delhiju, izjavio je da je Srbija odlučna da bude deo četvrte industrijske revolucije. "Uložili smo značajna sredstva u digitalnu infrastrukturu, data centre i superkompjutere i danas razvijamo sopstvene, suverene modele veštačke inteligencije, u službi građana i privrede", napisao je Vučić na Instagramu. On je dodao