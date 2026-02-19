Glamočić: Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu, a 25. februara sa Evropskom komisijom

RTV pre 24 minuta  |  Tanjug
Glamočić: Sutra veliki sastanak sa poljoprivrednicima u Beogradu, a 25. februara sa Evropskom komisijom

BEOGRAD - Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će sutra biti održan sastanak sa predstavnicima velikog broja udruženja poljoprivrednika u Srbiji, a da je za 25. februar zakazan sastanak o tržištu mleka u našoj zemlja sa Evropskom komisijom, na kome će učestvovati i naši mlekari.

"Sutra u 10 časova u Beogradu biće veliki sastanak na koji su pozvana sva udruženja koja imaju dobru volju, da se razgovara konstruktivno u poljoprivredi, a ne da pričamo o politikanstvu", rekao je Glamočić za TV K1. On je dodao da očekuje da sutrašnjem sastanku u Beogradu prisustvuju predstavnici desetina poljoprivrednih udruženja. Evropska komisija je odgovorila na inicijativu Republike Srbije i prihvatila održavanje konsultacija povodom aktuelnih kretanja na
