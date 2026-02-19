Kosovska predsednica prisustvovaće prvom sastanku Odbora za mir u Vašingtonu

Slobodna Evropa pre 1 sat
Predsednica Kosova Vjosa Osmani prisustvovaće u četvrtak prvom sastanku Odbora za mir – inicijative američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje sukoba u svetu.

Učešće Osmani potvrdio je Radiju Slobodna Evropa njen savetnik za medije Bekim Kupina. Tramp je putem nekoliko objava na društvenim mrežama najavio da će se inauguralni sastanak održati u četvrtak u Institutu za mir Donald Tramp u Vašingtonu. "Objavićemo da su zemlje članice obećale više od pet milijardi dolara za humanitarne napore i napore za rekonstrukciju u Gazi i da su posvećene angažovanju hiljada vojnika u Međunarodnim stabilizacionim snagama kako bi se
