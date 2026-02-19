Vučić: „Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure“

Serbian News Media pre 1 sat
Vučić: „Gledaćemo da zaštitimo decu od društvenih mreža, ali bez bilo kakvih oblika cenzure“
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će država pokušati da zaštiti decu, bez ulaska u bilo kakve oblike cenzure, povodom najave da će Grčka, Španija i Francuska doneti Zakon o zabrani korišćenja društvenih mreža za decu mlađu od 15 godina. „Pitanje zaštite dece je jedno od ključnih, pa makar došlo posle nekakvih izbora, da niko ne bi sumnjao u neke loše namere i važnije je da jedan dečji život sačuvamo nego sve drugo što radimo“, rekao je on u Nju
