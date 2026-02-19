Mlekari iz Srbije 25. februara idu na konsultacije sa EK o cenama mleka

Evropska komisija odgovorila je na inicijativu Republike Srbije i prihvatila održavanje konsultacija povodom aktuelnih kretanja na tržištu mleka i mlečnih proizvoda i tim povodom je zakazan sastanak sa EK za 25. februara, saopštilo je danas Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Ovim je potvrđen značaj blagovremenog dijaloga i razmene informacija o kretanjima na evropskom i regionalnom tržištu, kao i spremnost za saradnju u cilju očuvanja stabilnosti osetljivog agrarnog sektora, navodi se u saopštenju. Kako je navedeno, Ministarstvo poljoprivrede nastavlja da pažljivo prati situaciju i o rezultatima konsultacija blagovremeno će obavestiti javnost. Ministar Dragan Glamočić je izjavio za TV K1 da će na tom sastanku sa EK učestvovati i