Nemačka povlači trupe iz Iraka: Portparol ministarstva odbrane otkrio razlog

PORTPAROL nemačkog ministarstva odbrane rekao je u četvrtak da je nemačka vojska "privremeno" premestila pojedine trupe iz Erbila na severu Iraka zbog "eskalacije tenzija na Bliskom Istoku".

Foto Tanjug/AP Desetine nemačkih vojnika su premeštene iz baze u Erbilu u Kurdskoj regionalnoj vladi (KRG). - Samo osoblje neophodno za održavanje operativnih sposobnosti kampa u Erbilu ostaje na licu mesta - rekao je portparol. Portparol nije otkrio više detalja. Američki predsednik Donald Tramp naredio slanje američkih ratnih brodova, aviona i drugog naoružanja u regionu i zapretio akcijom protiv Irana. Nemačke trupe su raspoređene u Erbilu kao deo međunarodne