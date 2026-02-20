Isplivale nove fotografije bivšeg princa Endrjua i jezive su: Na njima je dete FOTO

B92 pre 38 minuta
Isplivale nove fotografije bivšeg princa Endrjua i jezive su: Na njima je dete FOTO

Čudne nove fotografije Endrjua Mauntbaten Vindzora, na kojima je i dete, izašle su na videlo u satima nakon njegovog šokantnog hapšenja u Velikoj Britaniji.

Bivši princ i brat kralja Čarlsa je juče uhapšen, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi. Vlasti su pojasnile da ovo hapšenje nije povezano sa optužbama za seksualno neprimerno ponašanje. Istraga se navodno fokusira na majlove koje je slao milijarderu pedofilu Džefriju Epstinu u vreme dok je bio britanski trgovinski izaslanik početkom 2000‑ih. Endrju je pušten iz pritvora kasnije iste večeri, dok policija nastavlja istragu. Istog
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

"To je veoma tužno" Oglasio se Tramp o hapšenju bivšeg princa Endrua: "Ja sam na neki način stručnjak"

Blic pre 8 minuta
(Foto) Bivši princ Endru pušten iz pritvora, a čitav svet gleda u ovaj detalj Uslikan u autu, hitno se oglasila policija

(Foto) Bivši princ Endru pušten iz pritvora, a čitav svet gleda u ovaj detalj Uslikan u autu, hitno se oglasila policija

Blic pre 8 minuta
Od kraljevskog skandala do globalne krize - kakva je sudbina princa Endrua i Irana? - danas u emisiji “Ni 5 ni 6” od 16h

Od kraljevskog skandala do globalne krize - kakva je sudbina princa Endrua i Irana? - danas u emisiji “Ni 5 ni 6” od 16h

Mondo pre 7 minuta
Policija pretražuje bivši dom bivšeg britanskog princa Endrua

Policija pretražuje bivši dom bivšeg britanskog princa Endrua

NIN pre 13 minuta
Policija pretražuje dom bivšeg britanskog princa Endrua

Policija pretražuje dom bivšeg britanskog princa Endrua

N1 Info pre 38 minuta
Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za presto

Kriza u kraljevskoj porodici: 82 odsto Britanaca želi Endrjua van reda za presto

B92 pre 48 minuta
Većina Britanaca smatra da Endru treba da bude uklonjen iz reda za nasleđivanje krune

Većina Britanaca smatra da Endru treba da bude uklonjen iz reda za nasleđivanje krune

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Velika Britanijaprinc

Svet, najnovije vesti »

Njujork tajms: Američki investitor blizak Trampu potpisao gasni dogovor sa ruskim Novatekom

Njujork tajms: Američki investitor blizak Trampu potpisao gasni dogovor sa ruskim Novatekom

Danas pre 43 minuta
Sagrada Familija postala najviša crkva na svetu

Sagrada Familija postala najviša crkva na svetu

Danas pre 8 minuta
Tramp preti Iranu da će se desiti loše stvari ako ne postignu dogovor u narednih 15 dana

Tramp preti Iranu da će se desiti loše stvari ako ne postignu dogovor u narednih 15 dana

Serbian News Media pre 3 minuta
Ostavio devojku da umre tokom planinarenja, sada ga je stigla kazna: Kada je postala iscrpljena, okrenuo se i otišao, a to mu…

Ostavio devojku da umre tokom planinarenja, sada ga je stigla kazna: Kada je postala iscrpljena, okrenuo se i otišao, a to mu nije bilo prvi put

Blic pre 38 minuta
(Foto) snežni talas lomi Evropu! U Mariboru proglašeno vanredno stanje, prizemljeni avioni u Beču, potpuni kolaps u Austriji…

(Foto) snežni talas lomi Evropu! U Mariboru proglašeno vanredno stanje, prizemljeni avioni u Beču, potpuni kolaps u Austriji, more ušlo u kuće u Hrvatskoj

Blic pre 43 minuta