Isplivale nove fotografije bivšeg princa Endrjua i jezive su: Na njima je dete FOTO

Čudne nove fotografije Endrjua Mauntbaten Vindzora, na kojima je i dete, izašle su na videlo u satima nakon njegovog šokantnog hapšenja u Velikoj Britaniji.

Bivši princ i brat kralja Čarlsa je juče uhapšen, na svoj 66. rođendan, pod sumnjom za zloupotrebu položaja u javnoj službi. Vlasti su pojasnile da ovo hapšenje nije povezano sa optužbama za seksualno neprimerno ponašanje. Istraga se navodno fokusira na majlove koje je slao milijarderu pedofilu Džefriju Epstinu u vreme dok je bio britanski trgovinski izaslanik početkom 2000‑ih. Endrju je pušten iz pritvora kasnije iste večeri, dok policija nastavlja istragu. Istog