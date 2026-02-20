Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio carine, Tramp odluku nazvao 'sramotnom'

BBC News pre 17 minuta

AFP via Getty Images Procenti carina po zemljama koje je predsednik SAD predstavio svetu pre nekoliko meseci

Vrhovni sud presudio je protiv carina američkog predsednika Donalda Trampa, koje su stupile na snagu 2025. godine, sa šest glasova za i tri protiv.

Tramp je prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih carina širom sveta, dodali su.

Taj zakon omogućava da, u slučaju proglašenja vanredne situacije, postoji kontrola ekonomske i trgovinske saradnje sa drugim zemljama.

Ako se Trampovoj administraciji dozvoli da prevlada sa strategijom o carinama, ona bi „zamenila dugogodišnju saradnju izvršne i zakonodavne vlasti u vezi sa trgovinskom politikom" koju ne kontroliše politika predsednika, rekao je u presudi vrhovni sudija Džon Roberts.

„Shodno tome, predsednik mora 'ukazati na jasno ovlašćenje Kongresa' kako bi opravdao svoje izuzetno korišćenje ovlašćenja za uvođenje carina.

„On to ne može", dodao je.

Tramp je u prvoj reakciji odluku suda nazvao „sramotom“, kažu izvori bliski BBC-ju.

Tramp je tvrdio da je vanredna situacija nastala zbog velikog trgovinskog deficita i uvoza fentanila i drugih droga, što je, prema njegovim rečima, opravdavalo primenu IEEPA zakona.

Više puta je pominjao carine na događaju u američkoj državi Džordžiji u četvrtak, 19. februara popodne.

Bez njih bi „svi bankrotirali", rekao je.

Sudije Vrhovnog suda su u novembru saslušale argumente o legalnosti Trampovih carina.

I dalje postoji velika neizvesnost oko toga kako će i da li će svi američki uvoznici dobiti povraćaj carina, ali ako se to desi, troškovi za američku vladu mogli bi biti ogromni.

Prema poslednjim zvaničnim podacima, spoljna carina SAD je prikupila preko 130 milijardi dolara poreza.

Ko je tužio Trampa?

Tužbu protiv Trampovih carina podnela je neprofitna advokatska firma Liberti džastis centar ( Liberty Justice Center ) u ime pet malih preduzeća koja uvoze robu iz zemalja koje podležu carinama.

Ovo je jedna od sedam tužbi koje osporavaju trgovinsku politiku Trampove administracije, zajedno sa tužbama 13 američkih država i drugih grupa koje zastupaju mala preduzeća.

Administracija američkog predsednika početkom aprila najavila je povećanje carina velikom broju zemalja, a najviše je bila pogođena Kina.

Tramp je potom na 90 dana odložio primenu novih carina za sve, među kojima je i Srbija, osim za Kinu.

Amerika je Kini uvela nove carine od čak 145 odsto, na šta je Kina odgovorila kontramerama od 125 odsto.

Međutim, sredinom maja, Vašington i Peking su se dogovorili o uzajamnom smanjenju carina, odnosno tromesečnoj pauzi u uspostavljanju novih mera.

Prema tom dogovoru, američke carine smanjene su na 30 odsto u narednih 90 dana, a Kina je smanjila carine na američku robu sa 125 na 10 odsto za isti period.

Nekoliko dana kasnije, Tramp je najavio uvođenje carina od 50 odsto Evropskoj uniji, besan što pregovori sa evropskim blokom ne daju rezultate.

Iz Brisela su mu odgovorili da će štiti interese EU, a potom i da je potrebno još neko vreme za dogovor.

Šta su Trampove carine?

Tramp je po povratku na predsedničku funkciju iskoristio vanredna ekonomska ovlašćenja kako bi uveo nove carine praktično svim američkim trgovinskim partnerima.

U februaru 2025. godine Tramp je proglasio vanredno stanje, tvrdeći da trgovina drogom, posebno fentanilom, iz Kine, Meksika i Kanade predstavlja pretnju po SAD.

Na osnovu toga uveo je carine na robu iz tih zemalja.

U aprilu iste godine ponovo je primenio isti zakon i uveo carine od 10 do 50 odsto na robu iz gotovo svih zemalja sveta.

Carine od 35 odsto stavile su Srbiju u sam svetski vrh, iako su snižene sa prvobitno najavljenih 37 odsto.

Crna Gora, Kosovo i Albanija imali su najniže carine od 10 odsto, dok Hrvatska i Slovenija podležu pravilima koje se odnose na Evropsku uniju i za njih su carine 15 odsto.

Isto važi i za Grčku, Rumuniju, Bugarsku i severnog suseda Srbije - Mađarsku.

Uvedene su i „recipročne" carine zbog trgovinskih praksi koje je Vašington smatrao nepravednim.

„Da je Kongres nameravao da prenese posebno i vanredno ovlašćenje za uvođenje carina", „to bi učinio izričito, kao što je dosledno činio u drugim carinskim zakonima", rekli su iz Vrhovnog suda.

Presuda ne utiče na posebe carine koje je Tramp posebno uveo na uvoz čelika, aluminijuma i razne druge robe.

Odluka Vrhovnog suda potvrđuje ranije nalaze nižih sudova da su carine koje je Tramp uveo u skladu sa IEEPA bile nezakonite.

Niži trgovinski sud je u maju presudio da je Tramp prekoračio ovlašćenja sveobuhvatnim porezima i sprečio stupanje na snagu većine, ali je taj ishod odložen jer je vlada podnela žalbu.

Donald Tramp je često govorio da carine štite i otvaraju domaća američka radna mesta i da ih doživljava kao način podizanja američke privrede i poreskih prihoda.

