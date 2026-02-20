Sijarto: Mađarska će blokirati zajam EU Ukrajini dok se ne nastave isporuke preko naftovoda Družba

Beta pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto rekao je da će Mađarska blokirati zajan EU Ukrajini od 90 milijardi evra dok se ponovo ne uspostavi tranzit nafte u Mađarsku preko naftovoda Družba.

"Ukrajina ucenjuje Mađarsku zaustavljanjem tranzita nafte u koordinaciji sa Briselom i mađarskom opozciijom da stvori poremećaje u snabdevanju u Mađarskoj i pogura cene nafte više pre izbora", napisao je danas Sijarto na mreži Iks.

On je rekao da time što Mađarskoj blokira tranzit kroz naftovod Družba Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju EU-Ukrajina, i krši svoje obaveze prema Evropskoj uniji, i dodao da Mađarska neće popustiti pred ucenom.

Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajince da su zatvorili naftovod Družba kako bi Ukrajina zadržala monopol nad isporukom nafte i gasa Evropi. Zbog obustave isporuke preko ovog naftovoda, Slovačka je pre dva dana proglasila i vanrednu situaciju u svojoj naftnoj industriji.

(Beta, 20.02.2026)

Ključne reči

Cena nafteUkrajinaBriselNaftovodEUIzboriMađarskanafta

