Bivši britanski princ Endru pušten iz policije posle višečasovnog ispitivanja

Danas pre 1 sat  |  Beta
Endru Mauntbaten-Vindzor, bivši britanski princ Endru, pušten je danas iz policijske stanice u Norfolku posle 12 sati ispitivanja.

Bivši princ Endru uhapšen je jutros pod sumnjom za nesavesno ponašanje na javnoj funkciji. Policija večeras nije dala nikakave dodatne informacije, prenosi britanski Gardijan. Policija je ranije potvrdila hapšenje, ali nije saopštila identitet uhapšenog. Endru Mauntbaten-Vindzor uhapšen je jutros, na svoj 66. rođendan. Brat kralja Čarlsa Trećeg izgubio je ranije titulu princa i iselio se iz svoje rezidencije sa 30 soba u blizini Vindzora, posle njegovih veza sa
