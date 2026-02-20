Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Rukovodilac Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (EU) Danijel Apostolović izjavio je danas da je sastanak tog tima odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima EU o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja, kao i izazovima sa kojima se Srbija suočava.

Na sastanku se konkretnije diskutovalo o okvirnim rokovima za završetak svih obaveza koje se odnose na pripremu preostalih klastera za otvaranje, kao i na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja u domenu vladavine prava, saopšteno je iz Vlade. Naglašeno je da u planiranju „moramo biti i ambiciozni i realistični“, navedeno je u saopštenju. Učesnici su predstavili najznačajnije korake u svojim oblastima i detaljnije diskutovali o predstojećim aktivnostima, a