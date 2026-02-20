Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Rukovodilac Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji (EU) Danijel Apostolović izjavio je danas da je sastanak tog tima odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima EU o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja, kao i izazovima sa kojima se Srbija suočava.

Na sastanku se konkretnije diskutovalo o okvirnim rokovima za završetak svih obaveza koje se odnose na pripremu preostalih klastera za otvaranje, kao i na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja u domenu vladavine prava, saopšteno je iz Vlade. Naglašeno je da u planiranju „moramo biti i ambiciozni i realistični“, navedeno je u saopštenju. Učesnici su predstavili najznačajnije korake u svojim oblastima i detaljnije diskutovali o predstojećim aktivnostima, a
