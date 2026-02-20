Operativni tim vlade Srbije sa predstavnicima Evropske komisije o obavezama u pregovorima

Serbian News Media pre 1 sat
Operativni tim vlade Srbije sa predstavnicima Evropske komisije o obavezama u pregovorima

Članovi Operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji (EU) razgovarali su danas u Beogradu sa predstavnicima Evropske komisije o okvirnim rokovima za ispunjenje obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera u pristupnim pregovorima i na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja u domenu vladavine prava.

Na sastanku, kojem je predsedavao rukovodilac Operativnog tima i šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović, zvaničnici Srbije su predstavili najznačajnije korake u svojim oblastima i detaljnije diskutovali o predstojećim aktivnostima, saopštila je vlada. Apostolović je rekao da je sastanak odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima EU o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja i izazovima sa kojima se Srbija
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Operativni tim Vlade Srbije sa predstavnicima Evropske komisije o obavezama u pregovorima

Operativni tim Vlade Srbije sa predstavnicima Evropske komisije o obavezama u pregovorima

Radio 021 pre 1 sat
Vučić: Srbija će ostati na evropskom putu, čekam mišljenje Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima

Vučić: Srbija će ostati na evropskom putu, čekam mišljenje Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima

Insajder pre 3 sata
Vučić: Odličan razgovor sa Kopmanom, mnogi će se iznenaditi uspehom Srbije

Vučić: Odličan razgovor sa Kopmanom, mnogi će se iznenaditi uspehom Srbije

Euronews pre 3 sata
Perica se vratio iz inostranstva posle deceniju i po! Vučić: Tužan sam, moramo put da sredimo

Perica se vratio iz inostranstva posle deceniju i po! Vučić: Tužan sam, moramo put da sredimo

Blic pre 5 sati
Na sastanku Operativnog tima za EU sa Kopmanom o preseku stanja i rokovima

Na sastanku Operativnog tima za EU sa Kopmanom o preseku stanja i rokovima

RTV pre 7 sati
Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Danijel Apostolović o sastanku sa evropskim zvaničnikom: Moramo biti realističniji

Danas pre 7 sati
Održan sastanak Operativnog tima za EU sa Kopmanom, razgovaralo se i o rokovima za završetak obaveza (foto)

Održan sastanak Operativnog tima za EU sa Kopmanom, razgovaralo se i o rokovima za završetak obaveza (foto)

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaVlada SrbijeEUEvropska komisijaSrbija i EUsrbija

Politika, najnovije vesti »

Menja se pregovarač za dijalog Priština će imati novog čoveka za razgovore sa Beogradom: U igri Kurtijev blizak saradnik, ali…

Menja se pregovarač za dijalog Priština će imati novog čoveka za razgovore sa Beogradom: U igri Kurtijev blizak saradnik, ali to nije jedini scenario

Blic pre 46 minuta
Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Ponoš: Šta ćemo da radimo ove godine?

Danas pre 31 minuta
Vjosa Osmani opet hvali Trampovu Ameriku, smatra da je ključna za kosovski nacionalni interes

Vjosa Osmani opet hvali Trampovu Ameriku, smatra da je ključna za kosovski nacionalni interes

Danas pre 41 minuta
Mićin komentarisao tvrdnje Marinike Tepić o letovima Miloša Vučevića: "Politički performans"

Mićin komentarisao tvrdnje Marinike Tepić o letovima Miloša Vučevića: "Politički performans"

Blic pre 31 minuta
Novi tim Srbije za evropske integracije sastao se sa predstavnicama Evropske komisije – Čime su se pohvalili?

Novi tim Srbije za evropske integracije sastao se sa predstavnicama Evropske komisije – Čime su se pohvalili?

Danas pre 1 sat