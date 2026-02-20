Operativni tim vlade Srbije sa predstavnicima Evropske komisije o obavezama u pregovorima

Članovi Operativnog tima vlade Srbije za pristupanje Evropskoj uniji (EU) razgovarali su danas u Beogradu sa predstavnicima Evropske komisije o okvirnim rokovima za ispunjenje obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera u pristupnim pregovorima i na ispunjavanje prelaznih merila za poglavlja u domenu vladavine prava.

Na sastanku, kojem je predsedavao rukovodilac Operativnog tima i šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović, zvaničnici Srbije su predstavili najznačajnije korake u svojim oblastima i detaljnije diskutovali o predstojećim aktivnostima, saopštila je vlada. Apostolović je rekao da je sastanak odlična prilika za iskrenu razmenu mišljenja sa predstavnicima EU o preseku stanja u pristupnim pregovorima, koracima u cilju njihovog ubrzanja i izazovima sa kojima se Srbija