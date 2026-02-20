Šta je ALS, bolest motornih neurona, koja je odnela Stivena Hokinga, Keneta Mičela, a sada i Erika Dejna

Zvezda serije "Uvod u anatomiju" Erik Dejn preminuo je od amiotrofične lateralne skleroze (ALS) manje od godinu dana nakon što mu je postavljena dijagnoza.

Mnogi su za tu retku bolest čuli tek zahvaljujući viralnom "ice bucket challenge" koji je osmišljen da podigne svest o njoj, ali je u poslednjoj deceniji od nje preminulo i nekoliko istaknutih ličnosti, poput fizičara Stivena Hokinga, glumca Keneta Mičela, kao i fotografa Brajana Randala, partnera glumice Sandre Bulok. Procenjuje se da u Srbiji sa dijagnozom ALS živi oko 250 osoba. Ova neurološka bolest, poznata i kao Lu Gerigova bolest, po bejzbol igraču kome je