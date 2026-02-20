Šta je ALS, bolest motornih neurona, koja je odnela Stivena Hokinga, Keneta Mičela, a sada i Erika Dejna

Euronews pre 48 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Šta je ALS, bolest motornih neurona, koja je odnela Stivena Hokinga, Keneta Mičela, a sada i Erika Dejna

Zvezda serije "Uvod u anatomiju" Erik Dejn preminuo je od amiotrofične lateralne skleroze (ALS) manje od godinu dana nakon što mu je postavljena dijagnoza.

Mnogi su za tu retku bolest čuli tek zahvaljujući viralnom "ice bucket challenge" koji je osmišljen da podigne svest o njoj, ali je u poslednjoj deceniji od nje preminulo i nekoliko istaknutih ličnosti, poput fizičara Stivena Hokinga, glumca Keneta Mičela, kao i fotografa Brajana Randala, partnera glumice Sandre Bulok. Procenjuje se da u Srbiji sa dijagnozom ALS živi oko 250 osoba. Ova neurološka bolest, poznata i kao Lu Gerigova bolest, po bejzbol igraču kome je
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Patrik Dempsi progovorio o poslednjim danima Erika Dejna: "Gubio je moć govora..."

Patrik Dempsi progovorio o poslednjim danima Erika Dejna: "Gubio je moć govora..."

B92 pre 1 sat
Opaka bolest oduzela život glumcu (53) Ovo su prvi simptomi ALS-a! Bolest koja postepeno oduzima kontrolu nad telom

Opaka bolest oduzela život glumcu (53) Ovo su prvi simptomi ALS-a! Bolest koja postepeno oduzima kontrolu nad telom

Dnevnik pre 3 sata
Erik Dejn je pred smrt, uprkos teškoj bolesti, snimio novu sezonu serije "Euforija" VIDEO

Erik Dejn je pred smrt, uprkos teškoj bolesti, snimio novu sezonu serije "Euforija" VIDEO

B92 pre 2 sata
Džoni Dep ustupio svoju luksuznu kuću bolesnom kolegi: Nije tražio ništa zauzvrat, obezbedio mu mir u poslednjim mesecima…

Džoni Dep ustupio svoju luksuznu kuću bolesnom kolegi: Nije tražio ništa zauzvrat, obezbedio mu mir u poslednjim mesecima života

Kurir pre 4 sati
"Nije želeo da Erik razmišlja i o finansijama tokom najteže borbe": Glumac poslednje mesece proveo u kući Džonija Depa

"Nije želeo da Erik razmišlja i o finansijama tokom najteže borbe": Glumac poslednje mesece proveo u kući Džonija Depa

Mondo pre 3 sata
Slavni se opraštaju od Erika Dejna: "Nedostajaćeš nam, čuvaćemo te u srcima" FOTO/VIDEO

Slavni se opraštaju od Erika Dejna: "Nedostajaćeš nam, čuvaćemo te u srcima" FOTO/VIDEO

B92 pre 4 sati
Šta je ALS zbog čijih posledica je preminuo glumac Erik Dejn: Ovo su simptomi teške bolesti

Šta je ALS zbog čijih posledica je preminuo glumac Erik Dejn: Ovo su simptomi teške bolesti

B92 pre 5 sati
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Milica Veličković o susretu sa terzinom porodicom: Pomenula i krštenje ćerke Barbare: "Moja mama je pretrpela stres, to mu ne…

Milica Veličković o susretu sa terzinom porodicom: Pomenula i krštenje ćerke Barbare: "Moja mama je pretrpela stres, to mu ne opraštam " (video)

Blic pre 14 minuta
Isplivao snimak Marka Gačića sa pevačicom s kojom je navodno varao ženu: Evo šta je tražio da se obriše (video)

Isplivao snimak Marka Gačića sa pevačicom s kojom je navodno varao ženu: Evo šta je tražio da se obriše (video)

Mondo pre 17 minuta
Čeda u centru skandala, ona s novim dečkom živi u Americi: Na profilu slike bivše žene, izgleda kao milion dolara

Čeda u centru skandala, ona s novim dečkom živi u Americi: Na profilu slike bivše žene, izgleda kao milion dolara

Mondo pre 18 minuta
Baka Prase objavio fotografiju momka za kog tvrdi da mu je zapalio auto od pola miliona! Izvređao ga pa najavio potpuno…

Baka Prase objavio fotografiju momka za kog tvrdi da mu je zapalio auto od pola miliona! Izvređao ga pa najavio potpuno raskrinkavanja

Kurir pre 3 minuta
Rada Manojlović o crnoj magiji u svom kraju: "Nalazila sam krvav veš, crven konac na kapiji, a pominjali su mi i oca!" Šok…

Rada Manojlović o crnoj magiji u svom kraju: "Nalazila sam krvav veš, crven konac na kapiji, a pominjali su mi i oca!" Šok ispovest pevačice - evo kako je počelo

Kurir pre 3 minuta