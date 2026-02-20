Patrik Dempsi progovorio o poslednjim danima Erika Dejna: "Gubio je moć govora..."

Glumac Patrik Dempsi je govorio o poslednjim danima svog kolege iz serije Uvod u anatomiju, Erika Dejna, koji je preminuo od posledica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Glumac je u petak, gostujući u radio emisiji, podelio uspomene na prijatelja i otvoreno govorio o svojoj tuzi zbog njegovog gubitka. Gostujući u emisiji The Chris Evans Breakfast Show na britanskom Virgin Radio, Patrik Dempsi osvrnuo se na gubitak kolege: "Jako me rastužila vest koju sam jutros pročitao.2 Nakon kratke pauze, tokom koje je pokušao da sabere misli, dodao je: "Teško je pronaći prave reči. Neizmerno mi je žao njegove dece." Erik Dejn je iza sebe