Inicijativa za opstanak poljoprivrednika: Pregovori u ministarstvu bez stvarne namere da se problemi reše

Inicijativa za opstanak poljoprivrednika danas je, nakon višednevnih protesta i blokada zbog lošeg stanja u agraru, saopštilo da je Ministarstvo poljoprivrede u pregovorima pokazalo odsustvo stvarne namere da se problemi reše, a umesto rasprave o zahtevima usledilo je ponižvanje i cinizam.

"Umesto odgovornosti, dobili smo politički marketing i manipulaciju", navedeno je u saopštenju tog udruženja. Istaknuto je da novi, danas održani sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamočića sa pojedinim udruženjima poljoprivrednika doživljavaju kao pokušaj da se kroz razgovor sa odabranim, vlasti bliskim udruženjima, kreira privid dogovora koji bi potom bio predstavljen javnosti kao stav svih poljoprivrednika. "Takav pristup ne rešava probleme agrarne