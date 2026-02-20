Ministar se sastao sa udruženjima, poljoprivrednici u blokadi poručuju: "Pokušavaju da nas prevare"

N1 Info pre 2 sata
Dok jedni poljoprovrednici desti dan blokiraju puteve, uglavnom u Mačvi i centralnoj Srbiji, neke njihove kolege prepodne su provele u Palati Srbija na sastanku sa resornim ministrom.

On tvrdi da nije reč o režimskim udruženjima, a oni koji učestvuju u blokadama kažu da poziv na današnji sastanak nisu ni dobili. Prošli su, podsećamo, napustili zbog, kako su tada rekli, neprimerenog ponašanja ministra Dragana Glamočića. Održan je sastanak ministra poljoprivrede Dragana Glamončića i određenih udruženja poljoprivrednika. "Za istim stolom danas je selo više od 100 udruženja koji su došli od juga do severa Srbije", objavio je ministar. Međutim,
