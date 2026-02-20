Nezapamćeno! Šta se ovo desilo Jokiću i Denveru: Drama kakva se retko viđa i neverovatan promašaj!

Kurir pre 50 minuta
Nezapamćeno! Šta se ovo desilo Jokiću i Denveru: Drama kakva se retko viđa i neverovatan promašaj!

Košarkaši Denvera poraženi su od LA Klipersa sa 115:114 u izuzetno dramatičnom meču odigranom u Los Anđelesu.

Nikola Jokić je ubacio 22 poena, uz 17 skokova i šest asistencija, ali je promašio jako bitan šut za svoj tim 28 sekundi pre kraja meča. Krenuo je Jokić silovito ka košu, ali je promašio ono što obično lagano pogađa. Pre toga srpski as je praktično sam vratio Nagetse u meč jer je vezao sedam poena. Na kraju duela imali smo neviđenu dramu. U poslednjoj sekundi meča Marej je fauliran pri šutu za tri poena. Dobio je sjajni Kanađanin tri slobodna bacanja pri vođstvu
