Vanja Dragojević otkrio kako se priprema za derbi: "Svaki dan pričam sa njima dvojicom, ugledam se na njih"

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Vanja Dragojević otkrio kako se priprema za derbi: "Svaki dan pričam sa njima dvojicom, ugledam se na njih"

Partizan je na drugom mestu na tabeli Superlige pred 178. "večiti derbi", a zamenik kapitena Vanja Dragojević pričao je pred ovaj meč.

U prethodnom derbiju je dao gol, a sada je najavio da će i ovaj duel Partizana i Crvene zvezde biti neizvestan. "Derbi je sjajna utakmica u kojoj nema favorita, to se videlo i po prošla dva derbija koja su bila egal. Mi se pripremamo za svaku utakmicu kao da je finale i daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i da opravdamo ono na čemu smo radili u prethodnom periodu", rekao je on. Ovaj derbi na programu je od 17 časova na "Marakani", a sada je Dragojević mogao
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Lalatović: Četiri plana Vojvodine da nas saplete u Novom Sadu

Lalatović: Četiri plana Vojvodine da nas saplete u Novom Sadu

Sandžak haber pre 8 minuta
Dragojević poručio navijačima pred derbi: "Neka oderu glasne žice, mi ćemo izginuti za grb"

Dragojević poručio navijačima pred derbi: "Neka oderu glasne žice, mi ćemo izginuti za grb"

B92 pre 22 minuta
Tanjga: Ne gledamo tabelu i ne opuštamo se

Tanjga: Ne gledamo tabelu i ne opuštamo se

Radio 021 pre 2 sata
Dragojević zapalio grobare: „Grb Partizana se brani krvlju i srcem, ostavićemo srce na terenu!“

Dragojević zapalio grobare: „Grb Partizana se brani krvlju i srcem, ostavićemo srce na terenu!“

Hot sport pre 1 sat
Katai pomera granice: Zvezdin as juri rekord bivšeg igrača Partizana

Katai pomera granice: Zvezdin as juri rekord bivšeg igrača Partizana

Hot sport pre 2 sata
Brnović veruje u Partizan: Stojaković zna šta radi, neka Vukotić reši derbi!

Brnović veruje u Partizan: Stojaković zna šta radi, neka Vukotić reši derbi!

Kurir pre 2 sata
Koković pohvalno o OFK Beogradu: "Zvezdini igrači dodatan kvalitet, nadam se regularnim uslovima..."

Koković pohvalno o OFK Beogradu: "Zvezdini igrači dodatan kvalitet, nadam se regularnim uslovima..."

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanMarakanaSuperligaderbi

Sport, najnovije vesti »

Težak poraz Partizana u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, Mega protiv Zvezde u borbi za trofej

Težak poraz Partizana u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, Mega protiv Zvezde u borbi za trofej

Danas pre 13 minuta
Prekinut meč polufinala Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege

Prekinut meč polufinala Kupa Radivoja Koraća između Partizana i Mege

Danas pre 1 sat
Vaterpolisti Srbije protiv Mađarske, Holandije i Grčke u kvalifikacijama za Svetski kup

Vaterpolisti Srbije protiv Mađarske, Holandije i Grčke u kvalifikacijama za Svetski kup

Danas pre 2 sata
Lindzi Von podvrgnuta još jednoj operaciji

Lindzi Von podvrgnuta još jednoj operaciji

Danas pre 2 sata
Ognjen Dobrić: Očekivali smo tešku utakmicu, voleo bih da igramo protiv Partizana u finalu

Ognjen Dobrić: Očekivali smo tešku utakmicu, voleo bih da igramo protiv Partizana u finalu

Danas pre 3 sata