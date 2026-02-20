Vanja Dragojević otkrio kako se priprema za derbi: "Svaki dan pričam sa njima dvojicom, ugledam se na njih"

Partizan je na drugom mestu na tabeli Superlige pred 178. "večiti derbi", a zamenik kapitena Vanja Dragojević pričao je pred ovaj meč.

U prethodnom derbiju je dao gol, a sada je najavio da će i ovaj duel Partizana i Crvene zvezde biti neizvestan. "Derbi je sjajna utakmica u kojoj nema favorita, to se videlo i po prošla dva derbija koja su bila egal. Mi se pripremamo za svaku utakmicu kao da je finale i daćemo sve od sebe da obradujemo navijače i da opravdamo ono na čemu smo radili u prethodnom periodu", rekao je on. Ovaj derbi na programu je od 17 časova na "Marakani", a sada je Dragojević mogao