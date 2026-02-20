Danica Ilić o hapšenju bivšeg princa Endrua: Pitanje zašto se samo tereti za zloupotrebu položaja, a ne i za seksualno nasilje

N1 Info pre 35 minuta  |  N1 Beograd
Danica Ilić o hapšenju bivšeg princa Endrua: Pitanje zašto se samo tereti za zloupotrebu položaja, a ne i za seksualno nasilje…
Novinarka iz Londona Danica Ilić, govoreći o jučerašnjem hapšenju bivšeg princa Endrua, brata kralja Čarlsa Trećeg, podseća da se on sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja u vreme kada je predstavljao britansku vladu kao trgovinski izaslanik u Kini, Singapuru, Vijetnamu, kao i da je osuđenom seksualnom predatoru Džefriju Epstinu prosledio poverljive dokumente o mogućnostima za investiranje u iskopavanje zlata i uranijuma u Avganistanu. Međutim, postavlja se
