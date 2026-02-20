(Foto) Vučić razgovarao sa Kopmanom o evropskom putu Srbije, unapređenju saradnje sa EU i izmenama pravosudnih zakona

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direktorata za istočno susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gertom Janom Kopmanom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, reformskim procesima, unapređenju saradnje sa EU, kao i o pravosudnim zakonima.

"Važan i otvoren razgovor. Razgovarali smo i o setu pravosudnih zakona. Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema", naveo je Vučić na Instagramu. Naglasio je da Srbija radi sve kako bi ubrzala pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog