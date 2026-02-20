Operativni tim za pristupanje Srbije EU sastao se sa predstavnikom Evropske komisije za proširenje

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Operativni tim za pristupanje Srbije EU sastao se sa predstavnikom Evropske komisije za proširenje
U Vladi Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je prisustvovao generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, a na kome se razgovaralo o preseku stanja u pristupnim pregovorima i okvirnim rokovima za završetak obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera. Sastankom je predsedavao šef Misije
Evropska UnijaVlada SrbijeEUEvropska komisijasrbija

