Operativni tim za pristupanje Srbije EU sastao se sa predstavnikom Evropske komisije za proširenje

U Vladi Srbije danas je održan sastanak Operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji sa predstavnicima Evropske komisije, kojem je prisustvovao generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Hert Jan Kopman, a na kome se razgovaralo o preseku stanja u pristupnim pregovorima i okvirnim rokovima za završetak obaveza koje se odnose na pripremu za otvaranje preostalih klastera. Sastankom je predsedavao šef Misije