Tramp: Razmatramo ograničeni vojni udar na Iran

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Tramp: Razmatramo ograničeni vojni udar na Iran

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum.

On je to rekao tokom radnog doručka sa guvernerima u Beloj kući, prenosi Foks njuz. "Pretpostavljam da mogu reći da razmatram to", rekao je Tramp. Najnovija faza plana potencijalnog američkog napada na Iran uključuje vojne udare na ciljane pojedince kao deo napada, ali i napore za promenom režima u Teheranu u slučaju da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tako naredi, preneo je danas Rojters, pozivajući se na dva neimenovana američka izvora. Izvori
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Američki izvori: Plan napada SAD na Iran uključuje ciljanje pojedinaca i moguću smenu režima

Američki izvori: Plan napada SAD na Iran uključuje ciljanje pojedinaca i moguću smenu režima

Newsmax Balkans pre 32 minuta
Iranu se crno piše! Tramp otkrio: Razmatram izvođenje ograničenog vojnog udara na Teheran

Iranu se crno piše! Tramp otkrio: Razmatram izvođenje ograničenog vojnog udara na Teheran

Kurir pre 1 sat
Konačno - oglasio se Tramp: Tačno je, razmatram takav napad

Konačno - oglasio se Tramp: Tačno je, razmatram takav napad

B92 pre 1 sat
Tramp hoće da još "pritisne" Iran: Razmatra ograničeni vojni udar

Tramp hoće da još "pritisne" Iran: Razmatra ograničeni vojni udar

Večernje novosti pre 52 minuta
Rojters otkriva: novi američki plan za Iran uključuje udare na lidere i promenu režima

Rojters otkriva: novi američki plan za Iran uključuje udare na lidere i promenu režima

Politika pre 2 sata
Američki vojnici čekaju Trampov signal za napad

Američki vojnici čekaju Trampov signal za napad

Politika pre 2 sata
Trampa upravo pitali da li razmatra ograničeni napad na Iran: Ovako je odgovorio

Trampa upravo pitali da li razmatra ograničeni napad na Iran: Ovako je odgovorio

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranFoksRojtersTeheranBela kućaDonald Trampsad

Svet, najnovije vesti »

Predsednik Republike Srpske zadržan u bolnici

Predsednik Republike Srpske zadržan u bolnici

Danas pre 18 minuta
Tramp ocenio presudu Vrhovnog suda o ukidanju carina „sramotnom“

Tramp ocenio presudu Vrhovnog suda o ukidanju carina „sramotnom“

Danas pre 28 minuta
Američke akcije porasle nakon što je Vrhovni sud presudio protiv Trampovih carina

Američke akcije porasle nakon što je Vrhovni sud presudio protiv Trampovih carina

Insajder pre 27 minuta
Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio carine, Tramp odluku nazvao 'sramotnom'

Vrhovni sud Sjedinjenih Država poništio carine, Tramp odluku nazvao 'sramotnom'

BBC News pre 18 minuta
Vrhovni sud poništio Trampove carine kao nezakonite: Slede nove, ali i povraćaj novca

Vrhovni sud poništio Trampove carine kao nezakonite: Slede nove, ali i povraćaj novca

Forbes pre 32 minuta