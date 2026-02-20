Tramp: Razmatramo ograničeni vojni udar na Iran

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum.

On je to rekao tokom radnog doručka sa guvernerima u Beloj kući, prenosi Foks njuz. "Pretpostavljam da mogu reći da razmatram to", rekao je Tramp. Najnovija faza plana potencijalnog američkog napada na Iran uključuje vojne udare na ciljane pojedince kao deo napada, ali i napore za promenom režima u Teheranu u slučaju da predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tako naredi, preneo je danas Rojters, pozivajući se na dva neimenovana američka izvora. Izvori