Dobrić želi derbi u finalu: "Nismo ličili na sebe"

Crvena zvezda uspešno je savladala i drugu prepreku na putu do finala Kupa Radivoja Koraća pošto je u polufinalu savladala Spartak rezultatom 86:69.

Crveno-beli su posle tri četvrtine neizvesnosti napravili seriju početkom poslednje deonice kojom su slomili otpor rivala. Važan deo je bio i Ognjen Dobrić koji je posle meča sumirao utiske. "Očekivali smo tešku i neizvesnu utakmicu, ali nismo ličili na sebe. Tražili smo se do poslednje četvrtine kada smo energetski izneli sve to. Bukvalno su svaki korak momci koji su na terenu bili zatvorili. Uživali smo na terenu, nije lako, to je lice Crvene zvezde i tako treba