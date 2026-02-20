ANKETA: Da li ćete kupovati "100% iz Srbije" proizvode?

Radio 021 pre 12 minuta  |  021.rs
ANKETA: Da li ćete kupovati "100% iz Srbije" proizvode?

Uvođenje oznaka "100% iz Srbije" na proizvode jedan je od ključnih dogovora današnjeg sastanka predstavnika Ministarstva poljoprivrede i udruženja poljoprivrednika.

Kako je objašnjeno, to se čini kako bi potrošači jasno mogli da prepoznaju domaćeg proizvode. Osim toga, priprema se i novi pravilnik kojim će poreklo svake namirnice morati da bude jasno i nedvosmisleno označeno. Ovo dolazi kao odgovor na sve češće ukazivanje na potrebu da se zaštite domaći poljoprivrednici i proizvođači. Pojedini trgovinski lanci, zajedno sa proizvođačima, ranijih godina su već pokrenuli kampanje u kojima se jasno naznačavaju proizvodi koji su
