Glamočić najavio mere zaštite domaćih proizvođača, nastavljene BLOKADE nezadovoljnih poljoprivrednika

InfoKG pre 1 sat  |  InfoKG
Glamočić najavio mere zaštite domaćih proizvođača, nastavljene BLOKADE nezadovoljnih poljoprivrednika

Nezadovoljni poljopriovrednici nastavili su danas blokade puteva iz pravca Kragujevca prema Topoli i Gornjem Milanovcu.

Sa druge strane, ministar Glamočić je najavio mere zaštite domaćih proizvođača, nakon sastanaka sa oko 100 udruženja poljoprivrednika. U selima Bare i Cerovac od ponedeljka je totalna blokada puta ka Gornjem MIlanovcu i Topoli. Nezadovoljni poljoprivrednici protestuju zbog stanja na tržištu. U utorak su se pojedini poljoiprivrednici sastali sa ministrom Draganom Glamočićem u Beogradu, ali pregovori su propali. Zbog toga su blokade nastavljene, a danas je u Palati
