Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i unapređenju saradnje sa EU

RTS pre 9 minuta
Vučić sa Kopmanom o evropskom putu Srbije i unapređenju saradnje sa EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direktorata za istočno susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gertom Janom Kopmanom, sa kojim je razgovarao o evropskom putu Srbije, reformskim procesima, unapređenju saradnje sa EU, kao i o setu pravosudnih zakona.

Predsednik Vučić je na Instagramu napisao da je cilj da se ubrzaju "reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema". Istakao je da Srbija radi sve kako bi ubrzala pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog procesa. "Zahvalan direktoru Kopmanu na ličnom angažmanu i podršci. Očekujem nastavak konstruktivne saradnje sa
