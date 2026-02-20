Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Dizel i benzin do 27. februara skuplji za po dva dinara po litru
Evrodizel i benzin evropremijum BMB 95 na pumpama u Srbiji od danas u 15.00 do sledećeg petka, 27. februara, biće skuplji za po dva dinara po litru, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Litar evrodizela će koštati 198 dinara, a benzina 179 dinara. Dizel za poljoprivrednike košta 179 dinara. Vlada Srbije produžila je 24. januara ove godine uredbu kojom se ograničavaju cene goriva na 60 dana.
