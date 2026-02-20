Tramp naložio objavu dokumenata o NLO

VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je naložio Pentagonu i drugim nadležnim agencijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dokumenata o vanzemaljskom životu i neidentifikovanim letećim objektima (NLO).

"Na osnovu ogromnog interesovanja koje je pokazano, naložiću ministru odbrane (Pitu Hegsetu) i drugim relevantnim odeljenjima i agencijama da započnu proces identifikacije i objavljivanja vladinih dosijea vezanih za vanzemaljski život, neidentifikovanim vazdušnim fenomenima (UAP) i neidentifikovanim letećim objektima (NLO), kao i sve ostale informacije povezane sa ovim veoma složenim, ali izuzetno zanimljivim i važnim pitanjima", napisao je Tramp na mreži "Truth