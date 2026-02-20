Stižu i „Alien Files“: Tramp traži da se objave dokumenta o „vanzemaljskom životu“

Američki predsednik Donad Tramp traži od američkih agencija da javno objave sva dokumenta o vanzemaljskom životu.

On je u objavi na mreži Truth Social naveo da potez povlači zbog „ogromnog interesovanja“ za ovu temu, bez dodatnih detalja. Tramp je rekao da će dokumenta biti povezana sa neidentifikovanim vazdušnim fenomenima i neidentifikovanim letećim objektima (NLO). Ovo dolazi nakon što je bivši predsednik SAD Barak Obama u podkastu izjavio da su vanzemaljci stvarni. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u četvrtak da će naložiti Ministarstvu odbrane i drugim